Roma, Di Francesco: "Certe prestazioni alla lunga non pagano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha analizzato la vittoria contro il Frosinone (2-3 il risultato finale) ai microfoni di DAZN: "Sicuramente preferisco una prestazione differente quando si gioca, oggi anche la situazione ambientale non aiutava un determinato tipo di calcio. Io so benissimo cosa significa giocare per la salvezza, il Frosinone ha messo l'anima. Si fanno tanti errori tecnici, soprattutto nell'interpretare la gara. Si rischia di pareggiare o perderla. Volevamo vincerla fino alla fine, ma questo è un periodo così. È successo anche contro il Bologna. Da adesso mi auguro di giocare le partite per novanta minuti".

Un cambio modulo potrebbe aiutarvi a subire meno gol? "Il secondo gol è arrivato su un calcio piazzato nostro, eravamo piazzati male. De Rossi ha sbagliato la decisione. Io ritengo che determinate partite vanno chiuse. Siamo una squadra che fa gol, ma ne subiamo troppi. Non credo sia il sistema di gioco, ma l'atteggiamento mentale e di squadra. I nostri centrocampisti non sono stati puliti in alcune occasioni. Dobbiamo migliorare, certe prestazioni alla lunga non pagano se non migliori determinate cose".

Come è stata la crescita di Pellegrini? "Lo sto alternando da trequartista e da mediano, è un centrocampista che ha qualità differenti da Zaniolo, ma nella continuità della partita è fondamentale. Oggi mi ha fatto arrabbiare anche lui nel secondo tempo, è stato troppo lezioso in alcune giocate. Poi non gli hanno fischiato un fallo al limite incredibile, non so se lo avete visto. Pellegrini è un centrocampista completo, può solo migliorare".

Come sta Manolas? "Adesso è presto per dirlo, è uscito per una botta alla caviglia. Valuteremo nei prossimi giorni".

Ha fatto delle scelte in vista del derby. "Se avessi fatto delle scelte in vista derby non avrei schierato i diffidati, ho cercato di alternare alcuni giocatori. Ho messo in campo giocatori con maggiore freschezza mentale. Era importante approcciarsi al derby con una vittoria, anche perché le partite con squadre in lotta per la salvezza diventano difficili".