Incassato il no di Gian Piero Gasperini, la Roma sonda il mercato alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Il primo nome resta quello di Marco Giampaolo, ma il tecnico della Sampdoria non l'unico nome sul borsino giallorosso: restano vive anche le piste che portano a Laurent Blanc e Sinisa Mihajlovic. E alla finestra c'è anche la tentazione di Roberto De Zerbi, che dopo la partita contro l'Atalanta ha detto di dover parlare col Sassuolo del suo futuro.