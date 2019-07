© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Schick destinato a lasciare la Roma in questa finestra di mercato, Petrachi lavora per portare nella Capitale un altro attaccante. Come scrive Il Messaggero, uno dei nomi sul taccuino del DS è quello di Sam Lammers, che dopo una buona stagione in prestito all'Heerenveen (19 reti complessive), è tornato al PSV. Altro nome da tenere in ballo è quello di Mariano Diaz, 25enne di proprietà del Real Madrid.