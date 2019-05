Roma, Dzeko: "Non sono felice della mia stagione. Juve gara speciale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha rilasciato un'intervista all'AS Roma Match Program in vista della sfida contro la Juventus, partendo proprio dal suo primo gol in Italia segnato ai bianconeri: "È stata un'emozione indescrivibile, non saprei neanche come descriverlo. Non lo dimenticherò mai".

Adesso l'obiettivo è la Champions League.

"Certamente il gol del Genoa al 91' di domenica scorsa ha complicato tutto. Siamo delusi perché abbiamo sofferto per fare il gol e prendere l’uno a uno all’ultimo, su calcio d’angolo, non può succedere perché abbiamo perso due punti importantissimi”.

Che partita sarà quella contro la Juventus?

"Importante come sempre, anche per loro. Ronaldo punta a vincere la classifica marcatori. Nel campionato italiano nessuno ti regala niente, ma noi da qui alla fine dobbiamo fare 9 punti e poi vediamo”.

Chi è la favorita sulla Champions?

"Sicuramente l’Atalanta che sta tre punti avanti. Anche se l’Atalanta dovesse perdere in casa noi dobbiamo vincere altrimenti serve a poco”.

I cambiamenti con Ranieri?

"Sicuramente in questa stagione abbiamo preso troppi gol. Ranieri ha voluto lavorare su questo aspetto e in difesa siamo andati meglio. Io penso che non dipenda dall’allenatore, ma siamo noi che dobbiamo sempre attaccare e difendere tutti insieme”.

È soddisfatto della sua stagione fin qui?

“No non sono contento. Doveva andare meglio sia per me che per la squadra. Purtroppo non si può cambiare il passato. Dobbiamo dare tutto per arrivare in Champions, ma non sarà facile perché abbiamo lasciato troppi punti per strada”.