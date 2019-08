© foto di Insidefoto/Image Sport

Edin Dzeko ha deciso di forzare la mano e rompere gli indugi per spingere la Roma a cederlo nel corso dei prossimi giorni. Il bosniaco, che si è sempre messo a disposizione dei giallorossi e che non ha mai rilasciato una dichiarazione fuori posto, inizia ad irrigidirsi a causa del comportamento dei dirigenti romanisti e del ritardo della potenziale operazione con il club di Suning. Ha confermato a tutti che la sua intenzione è quella di raggiungere Conte e attende da giorni che la distanza venga colmata da una parte e dall'altra. Stasera potrebbe saltare l'amichevole di Perugia contro l'Athletic Bilbao, per mandare un segnale a tutti visto che la stagione sta per prendere il via e lui si trova ancora distante dalla meta che da tempo ha dichiarato di voler raggiungere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.