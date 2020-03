Roma e Juve si sfidano per Gravenberch ma l'Ajax fa muro per la sua baby stella

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul talento di casa Ajax, Ryan Gravenberch. Diciassette anni, nativo di Amsterdam, è una delle giovani stelle dell'Ajax. Dopo le promesse con il settore giovanile, sta confermando le sue doti anche in prima squadra. Contratto in scadenza nell'estate del 2021, è nella scuderia di Mino Raiola. Centrocampista centrale considerato novello Paul Pogba, piace molto a Roma e Juventus ma l'Ajax fa muro e non vorrebbe cederlo prima di due anni: rinnovo e poi addio in futuro, dunque, questa la strategia ajacide.