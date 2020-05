Roma e Milan su Todibo: il centrale pronto a lasciare il Barcellona per un nuovo prestito

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, ci sarebbe anche la Roma di Paulo Fonseca sulle tracce di Jean-Clair Todibo. Il centrale di proprietà del Barcellona è ora in prestito in Bundesliga allo Schalke 04. A Gelsenkirchen ha ben impressionato e potrebbe partire per una nuova stagione in prestito. Sul giocatore, in Serie A, ci sarebbe anche il Milan.