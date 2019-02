Roma, El Shaarawy: "Voglio riprendermi la Nazionale"

Fonte: DAZN -VG.it

Stephan El Shaarawy , attaccante della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN:

"Ho sempre ritenuto cruciale ogni anno della mia carriera. Ogni anno ti devi confermare e dare una svolta. La mia carriera è sempre stata un po' così, il problema è sempre stato la continuità. Questa stagione è comunque un importante. Il mio obiettivo è riprendermi la Nazionale".

Nel girone d'andata però ha trovato continuità.

"Il mio obiettivo era ritrovare continuità e penso di averla ritrovata, sia dal punto di vista realizzativo che da quello delle prestazioni".

È l'anno della maturità per lei?

"Guarda, non mi sbilancio perché nella mia carriera è sempre stato così: esaltazione all'inizio e poi alti e bassi. Mi concentro sul presente ho sempre pensato che nel calcio le cose cambiano in fretta. L'importante è avere equilibrio e proseguire sulla propria strada. Ho sempre preteso tanto da me stesso, mi mettevo pressione da solo e ci ho sempre convissuto. Ho sempre cercato di lavorare in maniera seria, per me e per la Roma".

Ci spiega la sua esultanza?

"È dedicata al mio migliore amico, che è andato a giocare e studiare negli USA. Mi aveva chiesto questa esultanza e gliel'ho promessa".

Zaniolo e la sua crescita, cosa che lei ha già vissuto al Milan?

"Sei catapultato in un altro mondo, hai gli occhi addosso di tutto il mondo. È importante gestire un po' tutto e trovare l'equilibrio giusto, non esaltarsi troppo e lavorare su te stesso, specie sulla testa, perché nelle gambe in questo periodo vanno da sole, ti senti un animale... Gli ho dato qualche consiglio extracalcistico. Cambia anche la considerazione che la gente ha di te, si aspetta tanto da te e devi essere bravo a gestire queste dinamiche. Io punto sempre sull'umiltà: restare con i piedi per terra e non esaltarsi troppo. Come ho già detto nel calcio funziona così, un giorno sei un campione e un altro ritorni nel baratro... Serve un certo equilibrio".

In una passata intervista con Lorenzo Pellegrini aveva detto scherzando che da lui avrebbe preso 4 anni in più di carriera: per fare cosa?

"Per rifare qualcosa in maniera diversa o semplicemente per vivere meglio il calcio. Il calcio è sempre stata la mia vita, lo è tuttora. Fino a 20 anni mi faceva piacere festeggiare i compleanni, adesso un po' meno, anche se ho solo 26 anni, non sono un vecchio (ride, ndr). Prendo come esempio Kolarov, che è un professionista, uno di quelli che in palestra arriva sempre per primo. Così come De Rossi: due punti di riferimento, da cui prendere cose positive dal punto di vista del lavoro".