Roma, ennesimo obiettivo in casa Shakhtar: piace Tete, ha esordito con Fonseca

Mateus Cardoso Lemos Martins, meglio conosciuto come Tete, è l'ennesimo obiettivo della Roma in casa Shakhtar Donetsk. Il brasiliano classe 2000 prelevato a 18 anni dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili del Gremio sarebbe un rinforzo molto gradito a Fonseca, che lo ha fatto esordire tra i professionisti. Col suo arrivo, Perotti, in scadenza nel 2021, potrebbe lasciare la Roma, ma anche la permanenza di Cengiz Under è in forte dubbio, stando a quanto raccolto dal Messaggero.