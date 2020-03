Roma, firma di Friedkin in arrivo. Prime idee sul nuovo consiglio di amministrazione

Entro domani, scrive stamani il Corriere dello Sport, dovrebbero arrivare le firme sul passaggio di proprietà della As Roma dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. La situazione, si legge, è piuttosto chiara e l'operazione ha subito un rallentamento solo per via della delicata situazione economica europea, ma ora non sembrano esserci intoppi. Ed in tal senso, Friedkin avrebbe già in mente l'idea di gestione della sua Roma, con un cda formato da una decina di persone di sua fiducia, fra cui il figlio Ryan (che dovrebbe diventare vicepresidente) e l'avvocato Marc Watts.