Roma, Florenzi: "Con la Juve per vincere. Speriamo sia la volta buona"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano della Roma Alessandro Florenzi ha parlato a Roma TV prima della sfida contro la Juventus: "Loro sono una corazzata, ma siamo venuti qui per cercare di vincere. Vogliamo mantenere l'atteggiamento avuto durante tutta la partita di due settimane fa, cercando di evitare gli errori iniziali. Se la Roma del secondo tempo dell'ultima sfida avrebbe meritato di più? Sì, ma rappresenta il passato. Ora pensiamo a questa gara e a dare il massimo oggi per fare bene. Non dobbiamo rimanere passivi, dobbiamo provare ad attaccare per creare pericoli alla Juventus. La tendenza da invertire? C'è sempre una prima volta, speriamo che questa sia quella buona".