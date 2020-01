Roma, Florenzi: "Juve? Replichiamo l'atteggiamento del campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, capitano della Roma, prima del match di Coppa Italia con la Juventus è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Dobbiamo cercare di non fare gli errori fatti in campionato, ma replicare quell'atteggiamento. La Juve è una grande squadra, a cui va portato rispetto, ma noi faremo la nostra partita e proveremo a fare risultato. Dobbiamo giocare il pallone e non avere paura".