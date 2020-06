Roma, Florenzi partirà: sfida a due tra Siviglia e Fiorentina per il jolly giallorosso

vedi letture

Alessandro Florenzi è in uscita dalla Roma. Dopo il prestito al Valencia, che terminerà al termine della stagione, il jolly italiano tornerà in giallorosso ma soltanto per poco, prima di rifare le valige e iniziare una nuova avventura, stavolta a titolo definitivo. La sfida, almeno per ora, è tra Siviglia e Fiorentina, che hanno manifestato l'interesse per il giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.