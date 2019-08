© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, capitano della Roma, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida pareggiata contro il Genoa: “Sicuramente la fase difensiva è un aspetto che va migliorato, per me parlare di fase difensiva vuol dire parlare anche di Dzeko. Sicuramente se abbiamo preso tre gol qualcosa da limare c’è, ma stiamo lavorando su quello che ci chiede il mister. Ci vorrà del tempo che in questo momento non abbiamo, dobbiamo essere bravi a fare quello che il tecnico ci chiede”.

Sulla Lazio: “Sarà una partita sicuramente difficile, dovremo affrontarla nel migliore dei modi senza perdere la nostra identità”.

Sulla fascia da capitano: “È un plus per me giocare con questa maglia, sappiamo che ci sono altri romani che potrebbero fare questo percorso. Sarà sicuramente difficile emulare le gesta di due grandi uomini e campioni come Totti e De Rossi. Apprezzo quello che hanno fatto in primis per la Roma”