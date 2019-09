Roma, Fonseca: "Gli infortuni: qui passato difficile ma non amo le scuse"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato anche dei tanti ko della sua rosa. "Prima di tutto non sono il tipo che ama parlare di scuse. Under si è fatto male in Nazionale ed è un caso diverso. Pastore non aveva un problema muscolare. Ha una storia recente di diversi infortuni e in alcuni momenti i giocatori vanno gestiti. Smalling non ha un problema muscolare, ha avvertito un dolore all'adduttore e non vogliamo correre dei rischi. I due casi che meritano di essere maggiori attenzioni sono quelli di Perotti e Zappacosta. Diego si è fatto male durante la rifinitura mentre facevamo le palle ferme, mentre Davide nel riscaldamento pre-partita. Queste non sono situazioni normali e che vogliamo approfondire. Sappiamo che arrivati qui la squadra aveva avuto un passato difficile. Insieme allo staff medico, al nutrizionista e al preparatore stiamo cercando di evitare questa situazioni. Gli infortuni muscolari, però, non riguardano solo la Roma, ma tutti i club in Europa. Stiamo cercando di gestire il gruppo e creare programmi personali per prevenire gli infortuni".