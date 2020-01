Roma, Fonseca: "Non faremo altri tentativi per Politano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa parlando anche di calciomercato e del bisogno di trovare un sostituto offensivo per Zaniolo: "Sono preoccupato, devo essere essere onesto. Per questa importante settimana abbiamo Kluivert a sinistra e Under e a destra. Come trequartista c'è solo Pellegrini. Devo dire che con Petrachi e Fienga stiamo cercando di trovare un giocatore per l'attacco. Abbiamo bisogno di questo calciatore. Detto ciò abbiamo sempre creato molto, ma dobbiamo migliorare questa parte del gioco. Perotti ha avuto un trauma nella partita contro il Parma e non potrà giocare. Difficilmente sarà convocabile con la Juventus. Un altro tentativo per Politano? No. Siamo in questo momento cercando di trovare altri giocatori. L'esterno offensivo arriverà dall'estero? Noi stiamo solo cercando un'ala che sostituisca Zaniolo, nulla di più".