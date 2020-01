LIVE TMW - Fonseca: "Sono preoccupato, serve un'ala. Spinazzola giocherà"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

13.10 - Con il Parma in Coppa Italia è arrivata la prima vittoria del 2020 della Roma. Adesso Fonseca vuole dare continuità ai risultati e trovare il primo successo dell’anno anche in campionato. I giallorossi andranno domani a Marassi per affrontare il Genoa e alle 13.30 di oggi è prevista la conferenza stampa del tecnico portoghese. Di seguito il live a cura della redazione di TMW:

13.35 - Inizia la conferenza di Fonseca

Genoa, Juventus e il derby: come sta la squadra?

"Sta bene ed è motivata. E' in fiducia. E' vero che sarà una settimana importante con tre gare importanti, ma la squadra sta bene. Gli infortunati non stanno bene (ride, ndr)".

Con le squalifiche di Kolarov e Florenzi cosa cambierà?

"No, giocheranno Spinazzola e Santon"

E' preoccupato per i numeri dell'attacco?

"Sono preoccupato, devo essere essere onesto. Per questa importante settimana abbiamo Kluivert a sinistra e Under e a destra. Come trequartista c'è solo Pellegrini. Devo dire che con Petrachi e Fienga stiamo cercando di trovare un giocatore per l'attacco. Abbiamo bisogno di questo calciatore. Detto ciò abbiamo sempre creato molto, ma dobbiamo migliorare questa parte del gioco. Perotti ha avuto un trauma nella partita contro il Parma e non potrà giocare. Difficilmente sarà convocabile con la Juventus".

Cristante può fare due gare di seguito?

"Meglio gestirlo. E' stato molto tempo fuori infortunato. Non è facile fare due partite di seguito. Domani non giocherà".

Quanto è mancato Kluivert in questo periodo di assenza?

"Sono soddisfatto perché prima dell'infortunio era in un grande momento. E' un giocatore che è migliorato molto e importante per la squadra. Perotti ha fatto comunque bene in questo periodo che ha giocato".

La situazione di Cetin può cambiare?

"Penso che non cambierà nulla. Non abbiamo parlato del prestito di Cetin. Rimane con noi fino alla fine della stagione".

Può influire il calendario sulla Roma?

"Non mi piace quando non abbiamo 72 ore di riposo. Non è un problema giocare di sera".

Come sta Spinazzola?

"Sta bene e si è allenato molto bene. Giocherà domani. E' pronto ed è contento".

La trattativa è stata gestita bene? Ha qualcosa da rimproverare all'Inter?

"Io non conosco bene i dettagli della situazione, ma devo dire che se la società ha deciso così, sicuramente avrà fatto bene. Ho totale fiducia nella società. E' vero che volevo avere qui Politano, ma devo dire che ho totale fiducia in Petrachi e Fienga. Se loro hanno deciso così è perché avevano ragione di fare così".

Verrà fatto un altro tentativo per Politano?

"No. Siamo in questo momento cercando di trovare altri giocatori"

Come stanno Pastore e Mkhitaryan?

"Pastore ha iniziato a lavorare in campo e sta bene. Mkhitaryan non sarà pronto per queste due partite, ma con la Lazio potrà essere una soluzione"

Perotti, Pastore e Jesus sono sul mercato?

"No".

Per l'attacco guardate all'estero?

"Noi stiamo solo cercando un'ala che sostituisca Zaniolo, nulla di più".

Ha senso ancora parlare di specificità dei ruoli?

"Penso che si perchè la cosa più importante è la dinamica di gioco. Devo confessare una cosa: io sono sempre stato in tutti i club molto giocando uno o due sistemi. Non dobbiamo cambiare molto, se cambi sistema, cambi la dinamica. In Italia ho cambiato e mi piace questo tipo di atteggiamento perché non è facile giocare contro squadre che giocano in forma diversa. Se in passato ho pensato che fosse un problema cambiare un sistema, ora no. Dopo la Serie A sono pronto a tutto".

