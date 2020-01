© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non mi piace molto il mercato di gennaio, non è facile trovare giocatori pronti". Come molti allenatori, anche Paulo Fonseca non è un grande estimatore della sessione invernale di calciomercato. Il tecnico della Roma, impegnato impegnato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus , ha affrontato il tema: "Per me può essere l'opportunità per comprare giocatori per il futuro. Abbiamo queste due possibilità, però per me non è facile trovare giocatori che siano pronti per entrare direttamente in squadra. Se avessimo la possibilità di trovare un giocatre così saremmo attenti. Parlo ogni giorno con Petrachi su questo tipo di situazioni, vedremo".