Roma, Fonseca parla chiaro: "Zaniolo? Non possiamo dimenticare quanto tempo è stato fermo"

La Roma domani torna in campo alle 21.45 contro il Parma allo stadio Olimpico. In conferenza stampa, il tecnico Paulo Fonseca - tra le altre cose - si è soffermato anche su Nicolò Zaniolo, tornato in campo contro il Napoli dopo i mesi di assenza per infortunio: "Perché l'ho scelto contro il Napoli? Se era con noi è perché era pronto, non può fare tutta la partita ma trenta minuti poteva giocarli. Ha giocato bene anche se non era al top della condizione fisica"

Zaniolo pronto dall'inizio?

"Per me no, non possiamo dimenticare quanto tempo è stato fermo. Dobbiamo avere attenzione".

