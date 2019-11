Roma, Fonseca: "Pochi cambi. Spinazzola è pronto, può giocare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è tanta scelta per Paulo Fonseca, che anche contro il Parma confermerà in blocco o quasi l'ultima Roma scesa in campo. Queste le sue parole in conferenza stampa: "E' vero che abbiamo fatto molte partite in questo momento. Io non cambierò molto per la partita di domani. Dobbiamo capire che quando la squadra sta bene non necessitiamo di cambiare. Abbiamo fatto molto minuti. Mancini in difesa? Penso solo alla prossima partita. E' vero che Diawara non è pronto per fare novanta minuti e Mancini giocherà in mediana. Spinazzola? Sta bene, è pronto".