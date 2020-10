Roma, Fonseca: "Sarebbe importante avere un direttore sportivo, la società ci sta lavorando"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Europa League pareggiata per 0-0 contro i bulgari del CSKA Sofia: "I giocatori scesi in campo stasera non hanno il ritmo dei titolari, non c'è stata molta intensità offensiva. Spesso abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio e non siamo stati sufficientemente aggressivi. Smalling si è allenato pochi giorni, non poteva stare in campo per novanta minuti: vedremo come si sentirà in questi giorni per poi decidere se potrà giocare domenica con la Fiorentina. Borja Mayoral? Per lui è la seconda partita, è giovane e ha bisogno di adattarsi al nostro calcio. L'inizio di stagione è stato positivo".

Avete rimontato tre volte il Milan, ma in Coppa non avete ricordato lontanamente la Roma vista in campionato: si aspetta rinforzi?

"Vedremo, in questo momento non possiamo gestirci diversamente perché ci sono pochi giocatori a disposizione. Calafiori, Diawara e Santon sono indisponibili, in Serie A rendiamo diversamente ma è normale perché in Europa ho fatto molti cambi schierando giocatori con minore intensità rispetto agli altri".

C'è stato un passo in avanti rispetto alla fine della scorsa stagione?

"Stiamo giocando meglio, siamo più forti rispetto a quando abbiamo terminato la scorsa stagione. Sono fiducioso per quello che stiamo facendo soprattutto in campionato>".

Le manca l'apporto di una figura come quella del Direttore Sportivo?

"Sento il Presidente molto vicino alla squadra, ma avere un DS sarebbe importante: la società sta lavorando per trovare la soluzione migliore".