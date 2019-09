Roma, Fonseca su Pastore: "Gran giocatore. Lui e Zaniolo migliorati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa dopo il successo della Roma per 4-0 con il Basaksehir nell'esordio in Europa League, l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha così parlato di due singoli della propria squadra, Pastore e Zaniolo: "Di Pastore ho già detto che è un grande giocatore. Non è in grande forma fisica ma è importante che giochi e avere minuti nelle gambe. Penso che nel primo tempo non abbia capito benissimo lo spazio da coprire. Anche Zaniolo nel primo tempo non ha capito che spazio attaccare. Non abbiamo fatto una buona partita nella prima frazione, mentre siamo andati bene nella ripresa. Anche Pastore e Zaniolo sono migliorati".

Zaniolo più trequartista o esterno?

"In entrambe le posizioni. Abbiamo visto che ha queste qualità".