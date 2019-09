Roma, Fonseca: "Vittoria meritata, la squadra ha saputo sacrificarsi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca ha commentato a Roma TV il successo conquistato 2-1 a Bologna grazie ad un gol di Dzeko arrivato negli ultimi secondi: ""Vittoria di carattere? Sì, abbiamo meritato la vittoria perché abbiamo giocato con coraggio. Il Bologna è una buona squadra ed è difficile venire a vincere qui, ma credo che nei 90 minuti abbiamo creato più occasioni per vincere e abbiamo giocato con carattere. Penso che stiamo imparando molto difensivamente, loro non hanno creato molto e abbiamo sempre giocato nella metà campo offensiva. Poi è normale concedere qualche ripartenza ma per me la squadra non deve pensare a difendersi. Quando parlo di coraggio intendo una squadra che domina la partita in trasferta contro un grande avversario, sempre giocando nella loro metà campo come abbiamo fatto noi. Abbiamo attaccato sempre tutti insieme e meritato, questo è coraggio. Se preferivo una grande prestazione con risultato negativo o una vittoria così? Sono realista, mi piace il bel calcio ma per prima cosa devo vincere. Possono essere così tutte le partite, la cosa più importante è vincere. Mancato un po’ di coraggio nell’andare al dribbling? Nel primo tempo non abbiamo fatto movimenti in profondità, è mancata un po’ di iniziativa individuale. Non possiamo dimenticare però che abbiamo giocato a metà settimana a differenza del Bologna, per questo è importante vincere. La squadra ha mostrato capacità di sacrificio”.