Roma, Fonseca: "Volevo Politano ma mi fido delle decisioni del club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato della trattativa fallita per lo scambio Politano-Spinazzola nel corso della conferenza stampa in vista del Genoa: "Io non conosco bene i dettagli della situazione, ma devo dire che se la società ha deciso così, sicuramente avrà fatto bene. Ho totale fiducia nella società. E' vero che volevo avere qui Politano, ma devo dire che ho totale fiducia in Petrachi e Fienga. Se loro hanno deciso così è perché avevano ragione di fare così".