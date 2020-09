Roma, Fonseca vuole subito Smalling ma l'accordo con il Manchester United è lontano

vedi letture

Paulo Fonseca è stato chiaro: Chris Smalling è l'obiettivo numero uno per la sua difesa e si aspetta di averlo a disposizione in tempi relativamente brevi. Difficile che sotto quest'ultimo aspetto possa essere accontentato, visto che come riporta il Corriere dello Sport l'accordo con il Manchester United è ancora lontano. La dirigenza deve cercare l'accelerata, per regalare il centrale al tecnico portoghese e sistemare in questo modo la difesa.