Roma, Fonseca: "Zaniolo non sarà convocato, è ancora presto. Under non è in condizione"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, ha parlato del momento della squadra: “Chi pensa che il campionato della Roma sia finito sbaglia. Abbiamo le stesse ambizioni. Domani è la partita più importante per noi. Zaniolo è ancora presto per convocarlo. Under non è in condizione, per questo non è titolare. Non so se Mkhitaryan giocherà, ne ha giocate già due di fila”.