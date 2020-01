Non solo Villar e Perez. La Roma pensa anche a un innesto tra i pali, visto che Daniel Fuzato dovrebbe lasciare la società giallorossa per trasferirsi in Portogallo, nel Vitoria Setubal. Come riporta Sky Sport, il terzo portiere avrebbe chiesto di andare a giocare con continuità; al suo posto dovrebbe arrivare Rafael dal Cagliari, giocatore il cui contratto è in scadenza a giugno.