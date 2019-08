© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terzo gol del Genoa e questa volta la rete è di Cristian Kouame. Lancio millimetrico di Radovanovic per Ghiglione che dopo aver dato uno sguardo in mezzo effettua un cross al bacio che l'attaccante non può far altro che mettere alle spalle di Pau Lopez: tre volte sotto e tre volte in grado di pareggiare la formazione di Andreazzoli.