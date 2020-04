Roma, Gonalons non pensa al futuro: "Vedremo, sono felice delle esperienze fatte"

vedi letture

Il centrocampista del Granada, in prestito dalla Roma, Maxime Gonalons ha parlato a L'Equipe: “Nostalgia per il Lione? No, è stata la mia storia, il mio destino. Chi mi conosce ovviamente sa quanto io ami questo club. Li ho sempre continuati a seguire da quando me ne sono andato perché lì ho trascorso 17 anni incredibili. Ho poi seguito la mia strada conoscendo due campionati stranieri in cui ho vissuto grandi momenti".

Il mio futuro?

"Vedremo cosa mi prometterà ma, in ogni caso, sono contento di vivere le esperienze che sto vivendo Poi ho fatto la mia strada e ho conosciuto altri due campionati stranieri in cui ho vissuto grandi momenti".