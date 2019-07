Roma, Higuain e Alderweireld restano le priorità

Fonte: Sportitalia

Due posizioni come priorità, ai lati opposti dello schieramento. La Roma sta cercando di portare avanti la sua sessione di mercato con gli obiettivi di alto livello che si è prefissata, riflettendo sulle prime scelte concordate da Petrachi e Paulo Fonseca. A questo proposito come centravanti il nome che spicca è quello di Gonzalo Higuain, protagonista di un esordio condito da gol in International Champions Cup, e per il quale l’opzione giallorossa resta valida. Magari con rinnovo, con ingaggio spalmato e con la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto in favore dei capitolini.

Per la difesa, il nome caldo è quello di Toby Alderweireld: il belga ha momentaneamente scalzato le alternative in virtù della trattativa con il Tottenham che Franco Baldini sta portando avanti senza sosta. I giorni che separano dal termine della validità della clausola volgono alla fine, ma nonostante ciò la Roma sta lavorando per portare avanti la questione. Tralasciando, almeno per ora, la scelta di nuovi esterni d’attacco. Almeno fintanto che Under, Kluivert e Zaniolo saranno a disposizione di Fonseca.