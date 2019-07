© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra Juventus e Roma c'è un accordo per Gonzalo Higuain. L'affare - riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport - si farà, anche perché la società bianconera ha promesso una buonuscita all'ex Napoli, che in giallorosso guadagnerà uno stipendio da 4,5 milioni annui fino al 2023, in linea con l'ingaggio percepito attualmente da Edin Dzeko.

Apertura - La strada però sembra ormai tracciata, l'asse tra Trigoria e la Continassa funziona bene, i buoni rapporti favoriscono l'operazione. Ma, soprattutto, a rendere tutto più semplice l'apertura del Pipita, che dopo aver tentennato un po' pare essersi messo l'anima in pace: il suo futuro sarà nella capitale.