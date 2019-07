Roma, messaggio all'Inter: Dzeko capitano nel test amichevole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma lancia un messaggio di mercato forte e chiaro all'Inter: nell'amichevole contro il Gubbio, in programma alle 18, Paulo Fonseca ha scelto Edin Dzeko come capitano. Segnale che i giallorossi come minimo non vogliono fare sconti alla controparte nerazzurra, che nella trattativa per portare il bosniaco a Milano ha sempre giocato al ribasso offrendo una cifra inferiore ai 20 milioni di euro chiesti dal club di James Pallotta. Lo riferisce Sky Sport.