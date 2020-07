Roma, Ibanez: "Stasera era difficile. Io sto migliorando fisicamente"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore della Roma Roger Ibanez si è così espresso dopo il successo ottenuto questa sera all'Olimpico contro il Parma: "Era una gara difficile, il Parma è una squadra forte. Potevamo chiudere la partita prima, abbiamo avuto tante occasioni sotto porta: dobbiamo sbagliare meno".

Come ti trovi nella difesa a tre?

"Io ho già giocato a tre in Brasile. Qua mi trovo bene, gli altri difensori parlano tanto in campo con me, così è più facile giocare".

Quanto era importante vincere oggi per interrompere la serie negativa?

"Molto. Ora ci alleneremo ancora più intensamente, proveremo a fare ancora meglio nella prossima gara".

Stasera sei sembrato in crescita a livello fisico.

"Era da tanto che non giocavo, nelle prime due gare non stavo benissimo fisicamente. Ora sto meglio".