Roma, idea Hamsik per il centrocampo con Pastore in Cina

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma pensa a riportare Marek Hamsik, ex capitano del Napoli già stufo dell'esperienza in Cina. L'idea stuzzica e non poco i giallorossi, che pensano a uno scambio con Javier Pastore, eventualmente con un congualio a favore. Nei prossimi giorni potrebbero partire i primi sondaggi ufficiali con il Dalian Yifang.