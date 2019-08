Roma, il Bayern non molla Under. Ma i giallorossi non vogliono cedere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bayern Monaco, dopo l'acquisto di Perisic dall'Inter, ha tutta l'intenzione di aggiungere alla rosa di Kovac un altro esterno offensivo. E secondo la Repubblica uno dei profili preferiti dal club campione di Germania è quello di Cengiz Under. La Roma tuttavia non ha intenzione di privarsi anche del turco, tanto che a settembre, dopo la chiusura del mercato, il ds Petrachi incontrerà il suo entourage per parlare del rinnovo con adeguamento.