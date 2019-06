© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile futuro in Turchia per due calciatori di proprietà della Roma. Il Messaggero in edicola scrive dell'interesse del Fenerbahce per Aleksandar Kolarov (33), che deciderà se accettare o meno la destinazione.

Il Besiktas segue invece Bruno Peres (29), esterno ex Torino in prestito al San Paolo fino al prossimo 31 dicembre. Il classe '90 deciderà se proseguire l'esperienza in patria oppure se lasciare nuovamente il Brasile per tentare una nuova avventura in Europa.