© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le ottime prestazioni ad inizio stagione di Lorenzo Pellegrini non sono passate inosservate. Il numero 7 della Roma, al momento out per la frattura al quinto metatarso, è l'oggetto del desiderio del Tottenham, come riporta The Sun. Gli Spurs sono alla ricerca di un trequartista per sostituire Christian Eriksen, in scadenza di contratto e prossimo alla partenza. Oltre al centrocampista romano, i londinesi sono sulle tracce di Hakim Ziyech, fantasista dell'Ajax.