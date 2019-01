© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero in estate la Roma potrebbe perdere Kostas Manolas. Il greco, che si è affidato a Mino Raiola, ha una clausola di 36 milioni di euro, una cifra molto bassa visto il suo valore. Per questo motivo Monchi valuta diversi profili per sostituire il greco. Fra i nomi sul taccuino del ds giallorosso troviamo Mancini (Atalanta), Andersen (Sampdoria) e Rugani (Juventus). Qualcosa in più c'è stato per Andersen, nell'ambito dei colloqui avvenuti nelle scorse settimane relativi ad un possibile ritorno di Schick alla Sampdoria in prestito. Il 22enne danese è però un pezzo pregiato del prossimo mercato: su di lui, c'è anche l'Inter. Duello, quello con i nerazzurri, che potrebbe ripetersi per Mancini.