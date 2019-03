© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma comincia a sondare il terreno per plasmare la rosa che verrà. Come riporta il sito francese footmercato, infatti, i giallorossi sarebbero interessati a Boubakary Soumaré, centrocampista classe '99 in forza al Lille. La concorrenza è tuttavia molto agguerrita: sul francese di origini maliane hanno messo gli occhi anche Juventus, Tottenham, Borussia Dortmund e Valencia.