Roma, Juan Jesus: "Lotta Champions dura. Vogliamo cambiare passo"

Juan Jesus, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro il Bologna: "Dopo il 7-1 di Firenze siamo ripartiti, dobbiamo dimenticarla. Contro il Chievo e in Champions sono arrivate vittorie importanti, restiamo concentrati. Nel girone d'andata abbiamo persi parecchi punti ma adesso abbiamo la possibilità di cambiare. Contro il Bologna dobbiamo scendere in campo nel modo migliore, loro con Mihajlovic sono migliorati e proveranno a vincere ma noi vogliamo dare continuità ai risultati. Il nostro dovere è quello di giocare anche con le piccole come quando affrontiamo le big. Dobbiamo dare il 100% sempre. La corsa al quarto posto è complicata e me l'aspettavo. Milan, Lazio e Inter sono abituate a lottare, sarà una battaglia. Zaniolo? È un bravo ragazzo, tranquillo, e spero che possa continuare così. Ha sempre fatto bene anche in ritiro e lo abbiamo notato subito. Di solito i giovani non sono così, ha sfruttato il suo momento nel modo migliore. Io sto benissimo, sono guarito anche prima di quello che speravo, abbiamo lavorato bene insieme allo staff. Quando stai male passi momenti difficili ma adesso mi sento bene e aspetto la mia occasione per aiutare la Roma".