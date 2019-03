Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Fox Sports dal ritiro con l'Olanda Under 21:

"Nelle ultime settimane sta andando bene, ho imparato molto dal nuovo tecnico (Claudio Ranieri, ndr) e sono felice di aver giocato molti minuti. Abbiamo giocato con il 4-4-2 e con questo modulo sento di dare tutta la mia forza quindi va bene. Non vedo l'ora di giocare ancora. Il nuovo allenatore pensa che io sia un buon giocatore e vuole che usi la mia velocità. Devo continuare a dare il massimo sempre. Questo lo apprezzo. Se mi lasci fare quello che so fare di solito le cose vanno bene. Di Francesco? È stato difficile, ovviamente. Ma sai anche che quando vai in una nuova squadra è normale non partire sempre titolare e mi ero preparato per questo. Ora che giocherò di più mi sento meglio, sono molto contento. Faccio sempre del mio meglio e spero di essere tra i titolari un giorno".