Roma, Kolarov: "Partiamo bene, in A non si può sottovalutare nessuno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato ai microfoni di Roma TV in vista della sfida contro il Genoa: "Sarà importante partire bene, cercheremo di vincere. Cosa ha portato Fonseca? No, niente di particolare, abbiamo cambiato modo di giocare e credo possa valorizzare le nostre qualità. Genoa? Non si può sottovalutare nessuno in Serie A, con i giocatori nuovi che hanno preso cercheranno di imporre il loro gioco e speriamo inizino a farlo dalla prossima settimana".