Aleksandar Kolarov, esterno della Roma, ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale serba. Queste le sue parole riportate da rts.sr:"Differenze tra Premier League e Serie A? In Inghilterra c'è più spettacolo mentre il calcio in Italia è molto più tattico. La Serbia? La Nazionale viene prima di tutto, gli obiettivi personali devono essere messi da parte per lavorare in un'unica direzione. Tante partite? Per me è più facile giocare che allenarmi, l'importante è recuperare bene" .