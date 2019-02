© foto di Federico Gaetano

L'annuncio è diretto. A dirlo è Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma. "Zaniolo rinnoverà il contratto -riporta Il Corriere dello Sport oggi in edicola-. Però non deve mollare di un centimetro. In questo sono fiducioso perché, proprio come Totti, è uno che sta zitto e pedala".