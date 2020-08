Roma, la delusione di Dzeko: "Mai stati in partita. Salto di qualità? Così manca tanto"

“Non siamo mai stati in partita, dal primo all’ultimo minuto". Edin Dzeko, attraverso i canali ufficiali della Roma, racconta così la sua delusione per la bruciante sconfitta arrivata in Europa League contro il Siviglia: "Ci hanno mangiati in tutto, velocità, tecnica, preparazione della gara, tutto. Non siamo mai stati in partita”.

Perché così poca produzione offensiva?

“Non lo so, ci hanno pressati, noi volevamo sempre giocare da dietro e non era possibile. Loro facevano due passaggi e palla lunga e diventavano pericolosi così. Noi non abbiamo capito che era difficile giocare sempre da dietro piuttosto che mandare palla lunga su di me e non siamo mai arrivati in porta”.

Cosa manca per il salto di qualità?

“Se guardiamo la partita di oggi sicuramente manca tanto. Dobbiamo farci qualche domanda tutti. Sono deluso perché non abbiamo giocato bene, non siamo mai stati in partita ed è questo ciò che mi delude di più”.