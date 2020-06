Roma, la Fiorentina nega l'interesse per Petrachi che ora rischia il licenziamento

vedi letture

La rottura improvvisa tra Petrachi e la Roma sta convincendo il club che alle spalle del dirigente c'è già un altro club pronto ad accoglierlo ma la Fiorentina, di cui si è parlato negli scorsi giorni, non è interessata, con Joe Barone, attuale dg viola, che ieri ha chiamato Trigoria per smentire le voci intorno all'ex Toro. Adesso potrebbe arrivare il licenziamento per giusta causa, basata anche sull'intervista rilasciata a Sky la settimana scorsa. Intanto adesso l'idea è quella di promuovere Morgan De Sanctis come traghettatore del ruolo fino al termine del prossimo mercato o al massimo fino alla possibile cessione del club da parte di Pallotta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.