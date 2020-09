Roma, la furia dei Friedkin dopo il guaio Diawara. In attesa della Juventus e di altri "tagli"

Una catena di errori uno dietro l'altro. Un presidente furibondo, un funzionario dimesso, altri dipendenti in bilico. E una partita persa a tavolino. Il caso Diawara - sottolinea l'edizione odierna di Repubblica nella sua ampia ricostruzione della vicenda - ha registrato ieri il verdetto, scontato, del Giudice sportivo: la Roma perde 3-0 a tavolino la partita col Verona. A Trigoria parlano già di una "induzione all'errore" e hanno affidato al legale Conte lo studio del ricorso (da depositare entro 7 giorni, poi ce ne vorranno 3-4 per arrivare a discuterlo in Corte d’Appello). Le speranze però sono quasi zero.

Friedkin furioso - I più arrabbiati certamente sono Dan e Ryan Friedkin: nulla trapela daTrigoria - si legge - ma i due hanno chiesto di ricostruire nel dettaglio l’errore e chiunque ne sia stato responsabile. Per adesso, a pagare sarà solo Longo. I quadri dirigenziali sono ridotti all'osso e finché la Roma non avrà un direttore sportivo (si parla di Rangnick, che tratta però con lo Schalke) non farà altri "tagli".

Ecco la Juve - In tutto questo, domenica la Roma affronterà la Juventus con zero punti e un capitano (Dzeko, ndr) che fino a ieri pensava di giocare quel match con i bianconeri. Una prova d'appello per tutti: almeno questa, da non sbagliare.