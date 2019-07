Roma, la Juve dà il via libera per Higuain ma manca il sì del Pipita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito da Sky Sport, sta nascendo una Roma potenzialmente sorprendente. I giallorossi hanno in mano il cartellino di Gianluca Mancini dell'Atalanta e questa sera ha effettuato un rilancio per Jordan Veretout proponendo quasi 3 milioni a stagione per il calciatore francese. Petrachi ha parlato anche con la Juventus di Gonzalo Higuain ottenendo il via libera a trattare da parte dei bianconeri. Al momento però manca il sì dell'argentino che non si è ancora deciso ad accettare la proposta romanista.