Roma, la nuova proprietà ha recepito il messaggio: presto un incontro con Francesco Totti

Ryan e Dan Friedkin hanno recepito il messaggio, e sono pronti a prendersi un caffè con Francesco Totti. Ci sono le condizioni per il ritorno in società dell'ex capitano della Roma dopo l'addio di Pallotta e Baldini e i nuovi vertici del club vorrebbero quanto prima incontrarsi con lui. Per fare una chiacchierata sulla Roma e poi, riporta 'Sky', anche per definire il suo rientro in società.