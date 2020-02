vedi letture

Roma, la nuova vita di Cristante e Veretout: Fonseca vara il play alla De Rossi

La Roma cambia e non è la prima volta da inizio anno. Fonseca, in più di un’occasione, si è dimostrato duttile prendendo le misure necessarie per rendere la sua squadra più equilibrata. Dalla spinta alternata dei terzini all’invenzione di Mancini mediano, passando per l’ultimo cambiamento: ovvero l’abbassamento del play sulla linea dei centrali per cercare di dare maggior sicurezza a un reparto che nel 2020 stava faticando. Non è un caso che tre delle quattro vittorie nel 2020 siano arrivate con uno tra Cristante e Veretout a fare il difensore aggiunto.

ESPERIMENTI - I due centrocampisti di Fonseca si sono ritrovati a ricoprire un ruolo che fino a una stagione fa era di Daniele De Rossi. La prima prova arriva in trasferta contro il Parma in Coppa Italia. La Roma arriva già da due sconfitte (Torino e Juventus) e il tecnico portoghese abbassa Cristante tra i due centrali in modo da aiutare la difesa nella costruzione dal basso contro una squadra molto fisica. “Una soluzione ad hoc” dirà l’ex Shakhtar nel post-partita e inizialmente sembra così perché prima di rivedere questa soluzione tattica passano 6 partite dove i giallorossi racimolano appena una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Torna l’Europa con il Gent ed ecco che Fonseca ripropone Cristante tra Smalling e Mancini aggiudicandosi il primo round dei sedicesimi di finale. Con il Lecce, invece, tocca a Veretout abbassarsi, ma non in mezzo, bensì come terzo di destra consentendo più libertà a Bruno Peres.

NUMERI - Dati alla mano i benefici sembrano evidenti. Nelle tre partite citate sono arrivati altrettanti successi e clean sheet. Oggi ancora con il Gent, vista l’assenza di un terzino di spinta come il brasiliano, il precedente suggerisce che questo lavoro di abbassamento possa toccare a Cristante, ma Fonseca è rimasto particolarmente soddisfatto anche del nuovo Veretout visto con il Lecce. Da due partite è tornato a disputare novanta minuti dopo non averlo mai fatto per tutto il 2020. L’ultima volta risaliva alla gara con la Fiorentina prima di Natale. Poi c’è il fattore passaggi da non sottovalutare. Contro la squadra di Liverani ne ha fatti registrare 69 con una precisione del 92,8%. Di questi tre sono chiave, quattro i cross e undici quelli lunghi. Meglio aveva fatto solo con la Spal quando il totale era di 70 (uno in più), ma con maggior accuratezza (94,3) e addirittura 5 di questi sono passaggi chiave. Insomma, Veretout e Cristante stanno tornando ai loro livelli e con loro la Roma.